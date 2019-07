Iran bắt tàu dầu Anh trên vùng Vịnh

Giới chức Iran hôm qua tuyên bố lực lượng nước này bắt giữ tàu dầu Stena Impero treo cờ Anh ở eo biển Hormuz tối 19.7 (giờ địa phương) liên quan đến một vụ va chạm với tàu cá Iran. Quan chức Allahmorad Afifipour thuộc chính quyền tỉnh Hormozgan khẳng định sau vụ va chạm, tàu Stena Impero đã phớt lờ tín hiệu kêu cứu của tàu cá. Hiện tàu dầu đã bị lai dắt về cảng Bandar Abbas và “tất cả 23 thành viên thủy thủ đoàn sẽ phải ở trên tàu cho đến khi cuộc điều tra kết thúc”, Hãng tin Fars dẫn lời ông Afifipour cho biết. Trong thủy thủ đoàn có 18 người Ấn Độ và 5 người đến từ Nga, Philippines, Lithuania cùng một số nước khác. Đáp lại, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cảnh báo hành động bắt tàu “là không thể chấp nhận” và sẽ có “hậu quả nghiêm trọng nếu không được giải quyết một cách nhanh chóng”, nhưng đồng thời nhấn mạnh London sẽ không xem xét lựa chọn quân sự.

Vụ việc xảy ra hơn 2 tuần sau khi thủy quân lục chiến Anh bắt tàu dầu Grace 1 của Iran ở vùng biển Gibraltar với lý do chở dầu đến Syria, vi phạm lệnh cấm vận từ EU và chính quyền Gibraltar hôm qua tuyên bố gia hạn giam giữ tàu Grace 1 thêm một tháng. Trong thời gian qua, Tehran liên tục lên án vụ bắt tàu Grace 1 và cảnh báo sẽ trả đũa. Sau vụ bắt tàu Stena Impero, chính phủ Anh ra khuyến cáo tàu nước này tạm tránh đi qua eo biển Hormuz trong một thời gian, theo AFP.

Cũng trong hôm qua, Tổng thống Donald Trump cho hay tàu tấn công đổ bộ Mỹ USS Boxer đã tiêu diệt một máy bay không người lái (UAV) của Iran vì “đe dọa an toàn của tàu và thủy thủ” ở eo biển Hormuz hôm 18.7. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ tuyên bố này, khẳng định không có UAV nào bị bắn. Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn tái khẳng định thông tin nói trên, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào, theo tờ The Hill. “Chúng ta hy vọng Iran sẽ vì lợi ích mà không làm điều gì dại dột. Nếu không, họ sẽ phải trả giá chưa từng có”, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố.

Giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo triển khai chiến dịch mới nhằm tăng cường giám sát và an ninh ở những vùng biển quan trọng thuộc Trung Đông. “Mục tiêu của chiến dịch là thúc đẩy ổn định hàng hải, đảm bảo việc đi lại an toàn và giảm căng thẳng trong các vùng biển quốc tế ở vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, eo biển Bab el-Mandeb và vịnh Oman”, CENTCOM nói trong thông cáo đăng trên website. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức cuộc họp với đại diện một số bên khác về kế hoạch thành lập một liên minh nhằm đảm bảo an ninh ở eo biển Hormuz, theo Đài NHK.