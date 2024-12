The Times of Israel đưa tin trong số các quan chức cấp cao nêu trên có ông David Barnea, Giám đốc cơ quan tình báo Mossad (Israel). Trong cuộc họp nội các Israel gần đây, ông Barnea được cho là đã nói với các quan chức rằng: "Chúng ta cần phải hạ Iran. Nếu chúng ta chỉ tấn công nhóm Houthi ở Yemen thì không chắc chúng ta có thể ngăn chặn hành động của họ".

Giới chức quốc phòng Israel thúc giục một cuộc tấn công trực tiếp vào Iran?

Theo Kênh 12 dẫn các nguồn thạo tin, giới lãnh đạo Iran cũng tin rằng Israel có thể sớm tấn công nước này và đang tổ chức các cuộc tham vấn khẩn cấp để quyết định "những bước đi" trong trường hợp giao tranh. Nguyên nhân khiến phía Iran lo ngại một cuộc tấn công tiềm tàng từ Israel xuất phát từ việc Tel Aviv phá hủy hệ thống phòng không của Tehran và chấp nhận lệnh ngừng bắn ở Li Băng, cũng như chiến thắng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (thứ 2 từ phải sang) cùng các quan chức quốc phòng cấp cao họp báo tại cao nguyên Golan ngày 17.12.2024 ẢNH: AFP

Tuy nhiên, Kênh 12 cũng cho hay một số quan chức Israel khác ủng hộ việc tránh một cuộc đối đầu kéo dài với Iran vào thời điểm này vì điều đó sẽ không phục vụ cho lợi ích của Tel Aviv.

Trong một diễn biến khác, phát biểu với CNN vào ngày 22.12, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết các cuộc không kích của Israel vào các cơ sở của Iran, bao gồm các nhà máy tên lửa và phòng không, đã làm giảm khả năng quân sự thông thường của Tehran.

Trước tình hình trên, ông Sullivan cho hay sẽ không có gì ngạc nhiên khi có nhiều tiếng nói (ở Iran) cho rằng "có lẽ chúng ta cần phải sử dụng vũ khí hạt nhân ngay bây giờ. Có lẽ chúng ta phải xem xét lại học thuyết hạt nhân của mình". Vị quan chức Mỹ nói thêm rằng ông đã trao đổi với đội ngũ của Tổng thống đắc cử Trump về mối đe dọa leo thang hạt nhân Iran.

Các thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 22.12 cảnh báo họ sẽ hành động chống lại lực lượng Houthi và các nhóm tương tự do Iran hậu thuẫn. The Times of Israel dẫn lời Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel không đơn độc trong chiến dịch chống lại Houthi.

"Mỹ và các quốc gia khác giống như chúng tôi coi Houthi là mối đe dọa không chỉ đối với ngành vận tải biển mà còn đối với trật tự thế giới. Giống như cách chúng tôi hành động mạnh mẽ chống lại các nhóm do Iran hậu thuẫn, thì chúng tôi cũng sẽ hành động chống lại Houthi bằng sức mạnh, sự quyết tâm và sự tinh vi", Thủ tướng Netanyahu phát biểu.

Nhà lãnh đạo Israel cho hay dù con đường chống lại nhóm Houthi có thể mất thời gian, nhưng kết quả sẽ thành công như chiến dịch của Israel chống lại Hezbollah ở Li Băng và Hamas ở Gaza.