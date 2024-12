Một phụ nữ bị thiêu chết khi đang ngủ gục trên tàu điện ngầm ở Mỹ

Sở Cảnh sát New York cho hay người phụ nữ ngồi bất động trên tàu F đang dừng tại ga tàu điện ngầm Coney Island-Stillwell Avenue ở quận Brooklyn vào khoảng 7 giờ 30 sáng 22.12 (giờ Mỹ), thì một người đàn ông lạ mặt tiếp cận và dùng bật lửa đốt quần áo của nạn nhân, theo Reuters.

Một người đàn ông bị Sở Cảnh sát New York truy nã, liên quan cái chết của một người phụ nữ bị thiêu khi đang ngủ gục trên tàu điện ngầm ở thành phố New York ngày 22.12 Ảnh: Reuters

Người đàn ông sau đó rời khỏi tàu điện ngầm trong lúc cảnh sát tuần tra trong ga chạy đến đám cháy.

"Những gì họ nhìn thấy là một người đứng bên trong toa tàu bị nhấn chìm hoàn toàn trong biển lửa", Lãnh đạo Sở Cảnh sát New York Jessica Tisch cho hay tại một cuộc họp báo.

Cảnh sát đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa và người phụ nữ đã được lực lượng ứng phó khẩn cấp tuyên bố tử vong tại hiện trường.

Các nhà điều tra tin rằng nghi phạm đã ở lại hiện trường và ngồi trên một chiếc ghế dài ngay bên ngoài tàu điện ngầm.

Sau đó, 3 người New York đã gọi 911 sau khi phát hiện nghi phạm bị truy nã trên một chuyến tàu khác đang di chuyển vào cuối ngày 22.12.

Cảnh sát lập tức lên tàu, định vị và bắt giữ nghi phạm. Giới chức được cho là đã phát hiện một cái bật lửa trong túi quần của nghi phạm, hiện chưa bị công khai danh tính.

Cảnh sát cho hay họ vẫn đang điều tra danh tính nạn nhân và lý do của vụ tấn công. Cảnh sát khẳng định không có sự tương tác nào trước vụ tấn công và họ không tin rằng hai người này quen nhau.

Mỗi ngày trong tuần có khoảng 4 triệu lượt người đi tàu điện ngầm của thành phố New York, nơi tội phạm bạo lực tương đối hiếm. Theo dữ liệu của cảnh sát, tính từ tháng 1-11.2024 đã có 9 vụ giết người được báo cáo trên tàu điện ngầm ở New York, so với 5 vụ trong cùng kỳ năm 2023.