ASEAN giữa thách thức Trung Quốc leo thang quân sự ở Biển Đông

Philippines bàn kế hoạch quốc phòng dài hạn với Mỹ * Washington điều oanh tạc cơ B-1 hoạt động ở Biển Đông Các binh sĩ Mỹ và Philippines trong một cuộc tập trận chung ẢNH: REUTERS Reuters ngày 11.11 đưa tin Bộ Ngoại giao Philippines tiếp tục tạm hoãn việc hủy Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) với Mỹ, trong lúc 2 bên thảo luận về một kế hoạch quốc phòng dài hạn. Thỏa thuận này từng bị tạm hoãn 6 tháng kể từ ngày 1.6. Với quyết định mới, thỏa thuận sẽ kéo dài cho đến nhiệm kỳ mới của tổng thống Mỹ vào năm 2021. Ngoại trưởng Philippines ra thông cáo cho hay Tổng thống Rodrigo Duterte chỉ đạo hoãn VFA thêm 6 tháng để 2 bên tìm kiếm một thỏa thuận mang tính nhất trí cao hơn, có lợi cho đôi bên, hiệu quả hơn và lâu dài hơn. Theo đó, 4 năm qua tình hình ở Biển Đông đã thay đổi từ tình trạng không chắc chắn về ý đồ của các cường quốc sang tình trạng có thể dự báo trước và đi đến sự ổn định về những điều có thể làm và không thể làm tại đây. Trước nay, VFA là khung pháp lý cho một số thỏa thuận quân sự Mỹ - Philippines. * Lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ mới đây xác nhận đã điều một số oanh tạc cơ B-1B Lancer bay đến Biển Đông vào ngày 7 và 8.11 nhằm “hỗ trợ duy trì khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, theo tờ The Japan Times. Lực lượng không quân Thái Bình Dương còn nhấn mạnh chuyến bay mới “không liên quan hoạt động thực thi tự do hàng hải (FONOP) mà là hoạt động thông thường trong không phận quốc tế và theo luật pháp quốc tế”. Trước đó, vào ngày 9.11, mạng theo dõi hoạt động của máy bay quân sự Aircraft Spots thông báo trên Twitter rằng hai chiếc B-1B đã bay một vòng từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam đến Biển Đông, có lúc bay gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Khánh An - Văn Khoa