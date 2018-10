ASEAN lập mạng lưới ứng phó thách thức an ninh mới

Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao VN do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

Tại hội nghị, các bộ trưởng quốc phòng ASEAN nhất trí thiết lập mạng lưới ứng phó với thách thức an ninh mới đến từ các mối đe dọa hóa học, sinh học và phóng xạ. Bên cạnh đó, các bộ trưởng cam kết tiếp tục đẩy mạnh chống khủng bố trên cơ sở chia sẻ trong hợp tác quốc phòng và quân đội, tăng cường phối hợp diễn tập chung trên biển và trên không để giảm thiệt hại không đáng có và không làm căng thẳng leo thang. Mặt khác, các bộ trưởng nhất trí tập trung triển khai sáng kiến "Our Eyes" (Đôi mắt của chúng ta) về chia sẻ thông tin tình báo trong khu vực cũng như ban hành chỉ dẫn về đụng độ trên không giữa các máy bay quân sự. Các bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của sự đoàn kết, thống nhất trong ASEAN để ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh chung.