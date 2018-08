Bắc cầu đến Canada cho học sinh Việt

Với sự hỗ trợ của ông Lê Minh Sang và bà Võ Anh Thy sống tại thành phố Moncton (tỉnh bang New Brunswick, Canada), học sinh và sinh viên VN có thêm cơ hội theo học tại các trường trung học, cao đẳng và đại học ở New Brunswick. Trả lời Thanh Niên, 2 người cho biết đã đưa được khoảng 50 học sinh VN sang học tại New Brunswick sau 2 năm thành lập Tổ chức Giáo dục Atlantic Canada (ACES).

Từ VN đến Canada năm 2014 thông qua chương trình đầu tư tỉnh bang diện doanh nhân, vợ chồng bà Thy (45 tuổi) và ông Sang (52 tuổi) nhìn thấy cơ hội để kết hợp kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực giáo dục, xu hướng du học với nhu cầu của tỉnh bang New Brunswick. “Hiện tại, chính quyền đang khuyến khích những người trẻ tài năng và các doanh nhân đến đây ổn định cuộc sống. Họ có nhiều chương trình nhập cư cho sinh viên quốc tế và doanh nhân. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn mọi người đến đây. Chúng tôi có thể giúp họ”, bà Thy, người đồng sáng lập kiêm Giám đốc đối ngoại của ACES, chia sẻ trên trang tin Huddle Today. Ông Sang, đồng sáng lập và Giám đốc ACES, tiếp lời vợ: “Chúng tôi nhận thấy sinh viên VN đi du học ở nước ngoài ngày càng nhiều nên cũng muốn hỗ trợ các em”.

tin liên quan Nữ sinh 15 tuổi TP.HCM làm Tổng lãnh sự Canada… một ngày ACES trong thời gian qua đưa được nhiều du học sinh VN đến học tập Canada với tư cách là đại diện cho các cơ sở giáo dục tỉnh bang New Brunswick ở nước ngoài, đặc biệt là tại VN. Tổ chức của vợ chồng doanh nhân người Việt này hợp tác với Atlantic Education International Inc. (AEI), tập đoàn cung cấp cơ hội học tập cho sinh viên quốc tế thông qua Cơ quan Giáo dục và phát triển sớm New Brunswick. AEI có một mạng lưới gồm 50 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông khắp Học khu Anglophone. ACES cũng là đối tác của Trường cao đẳng Cộng đồng New Brunswick, Đại học New Brunswick và Đại học St. Thomas, đồng thời đang trong quá trình đàm phán hợp tác với Đại học Mount Allison, theo Huddle Today. ACES trong thời gian qua đưa được nhiều du học sinh VN đến học tập Canada với tư cách là đại diện cho các cơ sở giáo dục tỉnh bang New Brunswick ở nước ngoài, đặc biệt là tại VN. Tổ chức của vợ chồng doanh nhân người Việt này hợp tác với Atlantic Education International Inc. (AEI), tập đoàn cung cấp cơ hội học tập cho sinh viên quốc tế thông qua Cơ quan Giáo dục và phát triển sớm New Brunswick. AEI có một mạng lưới gồm 50 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông khắp Học khu Anglophone. ACES cũng là đối tác của Trường cao đẳng Cộng đồng New Brunswick, Đại học New Brunswick và Đại học St. Thomas, đồng thời đang trong quá trình đàm phán hợp tác với Đại học Mount Allison, theo Huddle Today.

Trả lời Thanh Niên, bà Thy cho biết các em học sinh và gia đình không phải trả bất cứ khoản phí nào cho ACES. Đối với những học sinh mong muốn học tại tỉnh bang New Brunswick, tổ chức này tư vấn miễn phí về môi trường học tập, văn hóa Canada, hệ thống giao thông, các địa điểm chính ở thành phố hoặc thị trấn mà các em sẽ theo học và giúp các em đăng ký số bảo hiểm xã hội cùng chương trình y tế medicare. Vào cuối tháng này, ACES giúp hỗ trợ cho 15 học sinh theo học tại Trường cao đẳng Cộng đồng New Brunswick, Đại học New Brunswick và một số trường trung học tại đây. “Trong vòng 2 năm đầu theo học ở Canada, chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ các em. Chẳng hạn nếu ốm đau và không có người thân ở bên giúp đỡ, các em có thể đến gõ cửa chúng tôi và chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp”, bà Thy khẳng định. Hằng năm, ACES tổ chức chương trình định hướng kéo dài 3 ngày nhằm hỗ trợ các tân du học sinh làm quen với cuộc sống mới nơi xứ người, mời các chuyên gia đến tư vấn hướng nghiệp...

Giải thích về công việc của mình, bà Thy cho biết lĩnh vực giáo dục là ngành bà rất đam mê, đồng thời nhận thấy chính phủ Canada, đặc biệt là chính quyền tỉnh bang New Brunswick, đang có nhiều chính sách rộng cửa chào đón du học sinh VN như đơn giản hóa quy trình xét duyệt thị thực du học nên bà muốn giúp các em VN sớm được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, mong muốn được nhìn thấy nhiều người Việt thành công ở Canada.

Ở VN, vợ chồng ông Sang và bà Thy từng sở hữu một trung tâm dạy toán được nhượng quyền từ Mỹ và một trường mẫu giáo. Giải thích việc gia đình chuyển đến sống tại Moncton 4 năm về trước, bà Thy kể: “Chúng tôi muốn con gái mình được tiếp cận với môi trường học tập tốt hơn. Nếu làm việc chăm chỉ, chúng tôi đóng góp cho Kế hoạch hưu trí Canada và sau này có thể an tâm nghỉ hưu”.