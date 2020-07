Bắc Kinh phê chuẩn nhân sự cho ủy ban ra đời theo luật an ninh mới ở Hồng Kông

Ông Trần được bổ nhiệm vào vị trí nói trên sau khi được Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đề cử, theo Tân Hoa xã.

Ủy ban Bảo vệ an ninh quốc gia ở Hồng Kông do Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga làm chủ tịch và có một cố vấn do chính phủ Trung Quốc bổ nhiệm. Ủy ban này sẽ đề xuất các chính sách về an ninh quốc gia và thúc đẩy sự phát hiện hệ thống pháp lý và cơ chế thực thi pháp luật của Hồng Kông.

Trước đó, Hoàn Cầu thời báo trích dẫn một số chi tiết của luật an ninh quốc gia mới cho hay chính phủ Trung Quốc cũng sẽ thiết lập một văn phòng ủy viên phụ trách các vấn đề an ninh quốc gia ở Hồng Kông để bảo vệ an ninh quốc gia. Văn phòng mới sẽ thu thập thông tin tình báo và xử lý các vấn đề an ninh theo luật.

[VIDEO] Những vụ bắt giữ người đầu tiên theo luật an ninh mới ở Hồng Kông

Luật an ninh quốc gia dành cho Hồng Kông nói trên có hiệu lực từ lúc 23 giờ ngày 30.6 sau khi được Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức quốc hội) Trung Quốc thông qua và được Chủ tịch Tập Cận Bình ký ban hành.

Luật mới xác định rõ 4 hành vi phạm tội gồm ly khai, lật đổ quyền lực nhà nước, hoạt động khủng bố và cấu kết với các thế lực bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Những người vi phạm có thể đối mặt án chung thân và sẽ không được phép tham gia bất kỳ cuộc bầu cử nào ở Hồng Kông.