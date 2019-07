Báo động phong trào chống vắc xin

Tổ chức Nghiên cứu y khoa Wellcome Trust (Anh) công bố kết quả cuộc khảo sát với hơn 140.000 người từ 15 tuổi trở lên tại 144 quốc gia, cho thấy những nước phát triển ở phương Tây lại có tỷ lệ tin tưởng vắc xin thấp so với các nước châu Á đang phát triển.

Theo AFP, Pháp có tỷ lệ tin tưởng vắc xin thấp nhất thế giới khi cứ mỗi 3 người thì có 1 cho rằng tiêm chủng không an toàn. Đây cũng là một trong số nguyên nhân chính làm bùng phát dịch sởi trên thế giới thời gian gần đây.

Trong giai đoạn 2010 - 2017, hơn nửa triệu trẻ em Pháp không được chích ngừa sởi mũi đầu tiên, theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Nước này cũng nằm trong số 10 quốc gia có tỷ lệ ca nhiễm sởi gia tăng liên tục theo từng năm. Đối với toàn khu vực châu Âu, dịch sởi tiếp tục có xu hướng gia tăng khi chỉ trong 2 tháng đầu năm 2019, hơn 34.000 trường hợp bị bệnh và 13 ca tử vong. Mỹ cũng chứng kiến đợt bùng phát dịch sởi nghiêm trọng nhất trong vòng nhiều thập niên qua, ghi nhận hơn 980 ca tại 26 bang trong nửa đầu năm 2019. WHO cảnh báo việc không tự nguyện hoặc từ chối tiêm chủng hiện là một trong số 10 mối đe dọa hàng đầu đối với nền y tế toàn cầu. Thậm chí nhiều người ở các quốc gia thu nhập cao với hệ thống chăm sóc y tế tốt cũng tử vong vì những căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa dễ dàng, theo WHO.