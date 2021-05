Báo động số người chết vì Covid-19 ở Thái Lan, Philippines, Malaysia

B.1.617.2 là một dòng phụ của biến thể B.1.617, vốn bị xem là thủ phạm góp phần đẩy số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt ở Ấn Độ trong thời gian gần đây. Hôm 10.5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố biến thể B.1.617 là biến thể đáng lo ngại ở cấp độ toàn cầu.

Trung tâm quản lý tình hình Covid-19 của chính phủ Thái Lan hôm nay ghi nhận thêm 32 ca tử vong, trong khi hôm qua 20.5 có 25 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì bệnh này lên 735. Ngoài ra có thêm 3.481 ca nhiễm Covid-19, tăng từ số ca nhiễm mới 2.636 của hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan lên 123.066 ca, theo Reuters.

Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế Philippines ghi nhận thêm 141 ca tử vong, tăng so với số người chết mới 13 của hôm qua, nâng tổng số người chết vì bệnh này lên 19.673. Bộ Y tế Philippines còn ghi nhận thêm 6.258 ca nhiễm, tăng thêm hơn 150 ca so với số ca nhiễm mới của hôm qua, đẩy tổng số ca nhiễm lên 1.171.403, theo tờ The Philippine Star.