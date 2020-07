Báo động tình hình Covid-19 toàn cầu

Dừng nghiên cứu hiệu quả của 2 nhóm thuốc

Reuters hôm qua đưa tin WHO thông báo sẽ dừng nghiên cứu hiệu quả của thuốc chữa sốt rét hydroxychloroquine và thuốc kháng HIV lopinavir/ritonavir trên bệnh nhân Covid-19. Trước đó, chương trình thử nghiệm tại nhiều nước do WHO dẫn đầu cho thấy các thuốc này rất ít hoặc không có tác dụng giúp giảm số ca tử vong vì Covid-19. Tại Mỹ, Cục Thực phẩm và Dược phẩm đã thu hồi quyết định sử dụng khẩn cấp hydroxychloroquine và chloroquine trong điều trị bệnh nhân Covid-19.