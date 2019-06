Báo Mỹ: ông Kim Jong-nam từng là nguồn tin của CIA

Tờ The Wall Street Journal ngày 10.6 dẫn nhiều nguồn thạo tin cho rằng ông Kim Jong-nam, anh của Chủ tịch Kim Jong-un, là một người cung cấp thông tin cho Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Các nguồn tin nói rằng ông Kim Jong-nam từng đến Malaysia vào tháng 2.2017 để gặp người liên lạc bên phía CIA. Chuyến đi diễn ra ngay trước vụ công dân Triều Tiên Kim Chol bị bôi chất độc thần kinh VX tử vong tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13.2.2017.

Nạn nhân được cho là ông Kim Jong-nam nhưng Triều Tiên phủ nhận và chỉ nói người thiệt mạng là công dân tên Kim Chol.

Các quan chức tình báo Mỹ nhẹ nhõm khi mối liên hệ với ông Kim Jong-nam không bị bại lộ sau vụ ám sát, theo các nguồn tin. Tuy nhiên vào tháng 5.2017, tờ Asahi Shimbun của Nhật tiết lộ rằng ông Kim đã gặp một người Mỹ gốc Hàn được cho là quan chức tình báo Mỹ tại Langkawi (Malaysia).

Theo The Wall Street Journal, nhiều cựu quan chức Mỹ nói rằng ông Kim Jong-nam còn có liên hệ với lực lượng an ninh của một số nước khác, đặc biệt là Trung Quốc. Tuy nhiên, các quan chức này cũng cho rằng ông Kim không thể cung cấp những thông tin mật về nội bộ Triều Tiên vì ông sống ở Macau nhiều năm, không có nguồn tin đủ sâu ở Bình Nhưỡng.

Hiện phía CIA và Trung Quốc chưa bình luận gì về bài báo của The Wall Street Journal. Trong khi đó, trong cuốn sách The Great Successor (tạm dịch: Người kế vị vĩ đại) mới xuất bản gần đây, nhà báo Anna Fifield trưởng văn phòng tờ The Washington Post tại Bắc Kinh (Trung Quốc) nói rằng ông Kim Jong-nam là một người cấp tin của CIA.

“Em trai ông ấy (Chủ tịch Kim Jong-un – NV) coi việc liên lạc với gián điệp Mỹ là hành động phản bội. Nhưng ông Kim Jong-nam cung cấp thông tin cho họ, thường gặp người quản lý ở Singapore hoặc Malaysia”, bà Fifield viết.