Bầu cử Mỹ: Quyết liệt giờ chót ở bang chiến địa

Reuters hôm qua 31.10 dẫn nhiều nguồn tin tiết lộ một nhóm tin tặc Nga từng bị cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 tiếp tục bị nghi nhắm đến các tài khoản email của đảng Dân chủ ở hai bang California, Indiana và các viện nghiên cứu có ảnh hưởng ở Washington, New York Theo nguồn tin, nhiều vụ tấn công bị Tập đoàn Microsoft phát hiện vào mùa hè và được tiến hành bởi một nhóm có tên là “Fancy Bear”. Phát ngôn viên Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Chris Meagher cho rằng “không có gì ngạc nhiên” khi các nhân tố nước ngoài tìm cách can thiệp bầu cử. Đại sứ quán Nga ở Washington khẳng định không can thiệp vào chuyện nội bộ của Mỹ và bác bỏ sự liên hệ với “Fancy Bear”, đồng thời gọi các cáo buộc là “tin giả”.