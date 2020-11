Bầu cử Mỹ, 'trận chiến' chưa kết thúc

Tổng thống Donald Trump hôm 11.11 (giờ địa phương) đến viếng nghĩa trang quốc gia Arlington ở bang Virginia nhân ngày Cựu chiến binh. Đây là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện trước công chúng kể từ khi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố đắc cử tổng thống. Từ ngày 7.11 đến nay, Tổng thống Trump hầu như không tham gia sự kiện công khai nào, thay vào đó liên tục gặp các cố vấn cấp cao để bàn về phương hướng hành động sắp tới, theo Đài CNBC.

Quan chức phụ trách bầu cử bang Georgia, ông Brad Raffensperger hôm qua tuyên bố khởi động quy trình kiểm toàn bộ phiếu bầu bằng tay tại bang này. Theo CNN, tính đến hôm qua, 97 trong số 159 hạt của bang Georgia đã nộp kết quả kiểm phiếu cuối cùng và ông Biden hơn ông Trump 14.111 phiếu. Do chênh lệch giữa hai ứng viên ở đây không quá 0,5%, luật bầu cử yêu cầu phải kiểm lại phiếu để xác định người thắng 16 phiếu đại cử tri tại bang này. “Mọi phiếu bầu hợp lệ đều sẽ được đếm”, tờ The USA Today dẫn lời ông Raffensperger.

Cùng ngày, các hãng truyền thông Mỹ cập nhật ông Trump giành chiến thắng tại bang Alaska với 3 phiếu đại cử tri, nâng tổng số phiếu của đương kim tổng thống lên 217. Vài giờ sau, nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Trump tiến hành nộp đơn kiện ở Michigan nhằm ngăn chặn chính quyền tiểu bang này công nhận chiến thắng cho ông Biden. Theo AP, ông Biden nhận được 51% số phiếu phổ thông ở Michigan so với 48% của ông Trump, do đó thắng toàn bộ 16 phiếu đại cử tri tại đây.

Sau khi thượng nghị sĩ Dan Sullivan đánh bại ứng viên Dân chủ tại bang Alaska hôm 11.11, đảng Cộng hòa đã nắm trong tay 50 ghế so với 48 ghế của đảng Dân chủ, tiến gần thêm một bước đến mục tiêu tiếp tục kiểm soát Thượng viện, theo NBC News. Hai ghế thượng nghị sĩ còn lại đang chờ kết quả ở bang Georgia vào ngày 5.1.2021, và một lần nữa tiểu bang này trở thành “chiến trường” giữa hai đảng. Nếu ứng viên Cộng hòa thắng ở Georgia và đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện, ông Biden sẽ gặp khó khăn trong việc triển khai các chính sách lãnh đạo nước Mỹ. Trong trường hợp thế cân bằng 50 - 50 tại Thượng viện, phó tổng thống trên cương vị chủ tịch có thể đưa ra quyết định cuối cùng trong mỗi lần bỏ phiếu tại Thượng viện.

Trong đơn kiện, đại diện của ông Trump quan ngại về tình trạng bất thường ở quy trình kiểm phiếu vắng mặt tại TP.Detroit và lỗi phần mềm ở hạt Antrim dẫn đến kết quả có lợi cho ông Biden tại bang Michigan. Tuy nhiên, giới chức bang Michigan khẳng định không hề có bất thường gì trong quá trình tổ chức bầu cử.

Nỗ lực tìm cách thay đổi kết quả bầu cử của ông Trump vẫn không ngăn được việc ông Biden bận rộn chuẩn bị nhân sự cho nội các và mọi thứ cần thiết để tiếp nhận vị trí lãnh đạo nước Mỹ. Ông Biden đã chọn cố vấn lâu năm Ron Klain làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, đánh dấu quyết định bổ nhiệm quan trọng đầu tiên kể từ khi ông tuyên bố thắng cử, theo Reuters ngày 12.11.

Hôm qua, ông Biden cũng điện đàm với các lãnh đạo quốc gia đồng minh như Hàn Quốc , Nhật Bản, Úc và bàn về mục tiêu thắt chặt hợp tác trong nhiều vấn đề, bao gồm an ninh khu vực. Tuy nhiên, một số lượng lớn điện mừng từ các nước gửi đến ông Biden đang nằm ở Bộ Ngoại giao và chưa được chuyển đến ông, theo CNN. Điều này do đội ngũ của ông Biden không được tiếp cận các nguồn lực của Bộ Ngoại giao với lý do Tổng thống Trump chưa công nhận chiến thắng của đối thủ. Ngoài ra, ông Trump cũng từ chối cho phép ông Biden tiếp cận thông tin tình báo tuyệt mật ở cấp quốc gia.