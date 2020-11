Bầu cử Tổng thống Mỹ: Kết quả kịch tính

Kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt và cuộc đấu giữa hai ứng viên Donald Trump - Joe Biden đang rất kịch tính.

Theo kết quả phiếu đã kiểm, ông Biden thắng ở các bang gồm: Arizona (11 phiếu), California (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Quận Columbia (3), Hawaii (4), Illinois (20), Maine (3), Maryland (10), Massachusetts (11), Minnesota (10), Khu vực 2 Nebraska (1), New Hampshire (4), New Jersey (14), New Mexico (5), New York (29), Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13), Washington (12). Tổng cộng ông Biden đã có 238 phiếu đại cử tri.