Bí ẩn dàn radar Liên Xô ở Chernobyl

Thảm họa hạt nhân Chernobyl khởi nguồn từ vụ nổ tại lò phản ứng số 4 của nhà máy điện vào rạng sáng 26.4.1986. Vụ nổ khiến 36 người thiệt mạng và hàng trăm người chết sau đó do các chứng bệnh liên quan, nhưng con số chính xác chưa từng được công bố. Một khu vực rộng lớn tại Ukraine, Belarus, Nga (lúc bấy giờ đều thuộc Liên Xô) cùng nhiều nước châu Âu bị bụi phóng xạ bao phủ. Hơn 350.000 cư dân của Chernobyl phải di tản và toàn bộ vùng bán kính 30 km xung quanh nơi xảy ra sự cố trở thành “vùng cấm”, không có người sinh sống. Theo AFP, giới chức Ukraine dự báo con người chỉ có thể sinh sống an toàn tại Chernobyl sau... 24.000 năm nữa. Sau thảm họa, một lớp vỏ bọc bằng bê tông đã được xây cấp tốc trong vòng 6 tháng để cô lập gần 200 tấn nhiên liệu phóng xạ, hạn chế phần nào tình trạng rò rỉ. Đến năm 2010, một vỏ bọc mới vững chắc hơn bắt đầu được xây dựng để che toàn bộ lò phản ứng số 4. Mái vòm bằng kim loại cao 105 m, dài 165 m, rộng 260 m và nặng 40.000 tấn được lắp ở bên ngoài, sau đó cho lên máng trượt để kéo đến chụp lên lò phản ứng vào cuối năm 2016. Công ty Bechtel (Mỹ), quản lý dự án xử lý tại Chernobyl, hôm 26.4 ra thông cáo cho biết đã lấp kín 2 đầu mái vòm và hoàn thiện lắp đặt các thiết bị cần thiết để dỡ bỏ toàn bộ lò phản ứng cũng như đưa 200 tấn nhiên liệu phóng xạ đến nơi an toàn.