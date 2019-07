Bí ẩn 'món hàng 90kg' trên máy bay MH370

Kỹ sư người Pháp Ghyslain Wattrelos, người có vợ và 2 con đi trên chuyến bay MH370, mới đây nói rằng các nhà điều tra đã tiết lộ với ông về “khối hàng bí ẩn nặng 200 pound” (khoảng 90 kg) được thêm vào danh sách chuyến bay sau khi máy bay cất cánh.

“Không ai biết rõ vì sao. Đó có thể là do sơ sót của nhân viên hoặc có sự sắp đặt. Mọi thứ đều có thể. Đây là một phần câu hỏi dành cho giới chức Malaysia nhưng có thể tôi sẽ không bao giờ biết được toàn bộ sự thật”, ông Wattrelos nói với tờ Le Parisien.

Thông tin này được nêu ra trong báo cáo về hành khách và hàng hóa của các nhà điều tra Pháp đối với chuyến bay MH370.

Tờ The Telegraph dẫn lời một số chuyên gia nhận định dữ liệu nói trên giúp củng cố cho giả thuyết máy bay đã bị không tặc khống chế.

Chuyên gia an ninh hàng không Tim Termini gần đây nói trên kênh Channel 5 rằng có 4 khả năng máy bay bị không tặc: Thứ nhất là hành động này được một thành viên phi hành đoàn thực hiện. Thứ hai là do một hành khách. Thứ ba là từ một người đi lậu và thứ tư là do một ai đó khống chế hệ thống điều khiển máy bay từ mặt đất.

"Ẩn số" MH370 sau 5 năm vẫn chưa có lời giải đáp

Trong số này, khả năng thứ ba được coi là khớp với thông tin mà ông Wattrelos nói, nghĩa là có ai đó đã lẻn lên máy bay và người này nặng khoảng 90 kg.

Ông Wattrelos tin rằng máy bay đã bị đâm xuống một cách có chủ đích và cho hay các nhà điều tra Pháp kiểm tra dữ liệu chuyến bay tại trụ sở Boeing ở Seattle (Mỹ) nói phi công đã kiểm soát máy bay cho đến lúc cuối cùng.

Máy bay Boeing 777, chuyến bay MH370 , của hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo 239 người bị mất tích khi đang trên đường từ Kuala Lumpur sang Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 8.3.2014. Các nhà điều tra chỉ mới tìm được một số mảnh vỡ và vụ việc vẫn còn là một trong những sự cố hàng không bí ẩn nhất cho tới nay.