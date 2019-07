Phi công MH370 kiểm soát máy bay đến phút chót?

Suy đoán trên đã củng cố giả thuyết phi công Zaharie Ahmad Shah trên chuyến bay MH370 có thể đã cố ý lao máy bay xuống biển, theo báo Le Parisien dẫn lời giới điều tra Pháp cho hay. Trước đó, theo cựu phóng viên William Langewiesche của tạp chí The Atlantic, phi công 53 tuổi có thể đã giảm áp suất buồng lái để giết chết tất cả những người trong khoang hành khách để không ai có thể can thiệp hành động tự sát của ông. Giả thuyết mới cho rằng trước vụ việc, ông Zaharie bị trầm cảm sau khi bị vợ chia tay do ông dan díu với một tiếp viên.