Bí ẩn về công ty bị cáo buộc ‘bùa’ phiếu bầu Tổng thống Mỹ

Thời gian qua, nhóm phụ trách tranh cử của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục cáo buộc Công ty phần mềm Dominion đã xóa khoảng 2,7 triệu phiếu bầu dành cho ông Trump và chuyển một phần cho đối thủ Joe Biden.

Trưa nay 16.11 (theo giờ VN), thông qua tài khoản Twitter, Tổng thống Trump vẫn khẳng định: “I won the election” (tạm dịch: Tôi đã thắng cử). Trước đó, nhiều thành viên bên phía ông Trump và cả ông đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Dominion đã gian dối trong việc thống kê phiếu bầu khi xóa 2,7 triệu phiếu bầu dành cho Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử vừa qua.

Liên quan vấn đề này, ngày 14.11 (theo giờ Mỹ), cũng thông qua tài khoản Twitter, ông Rudolph W.Giuliani, Trợ lý về pháp lý của Tổng thống Trump, cáo buộc: “Bạn có biết Dominion - một công ty ngoại quốc - đang là đơn vị kiểm phiếu ở các bang Michigan, Arizona và Georgia cùng một số tiểu bang khác. Nhưng công ty này (Dominion - NV) là một bình phong của Smartmatic, công ty thực sự tổ chức kiểm phiếu”.

Ông Rudolph W.Giuliani đưa ra cáo buộc về Smartmatic Ảnh chụp màn hình Twitter

Không cung cấp bằng chứng cụ thể nào, nhưng nội dung trên của ông Giuliani nhằm ám chỉ Công ty Smartmatic đang thông qua Dominion để can dự vào bầu cử Mỹ. Từ vài năm trước, nhiều cáo buộc được đưa ra cho rằng Smartmatic và Dominion chia sẻ chung một số nền tảng công nghệ kiểm phiếu điện tử. Trong khi đó, Smartmatic - nhà cung cấp dịch vụ kiểm phiếu điện tử tại nhiều nước - cũng nhiều lần bị cáo buộc liên quan đến chính quyền Venezuela dưới thời ông Hugo Chavez.

Theo tờ The New York Times, hệ thống kiểm phiếu do Smartmatic cung cấp từng được can thiệp để sửa đổi kết quả cuộc bầu cử ở Venezuela nhằm phục vụ cho chính quyền của ông Chavez. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Trump, cũng như một số người tiền nhiệm, lại có nhiều quan hệ căng thẳng với chính quyền của Tổng thống Chavez cũng như người kế nhiệm.

Bên cạnh đó, một số thông tin còn cho rằng Smartmatic bị ảnh hưởng bởi tỉ phú Mỹ George Soros. Vị tỉ phú này thời gian qua thường xuyên chỉ trích chính quyền của Tổng thống Trump và nhiều lần lên tiếng khẳng định muốn nhìn thấy đương kim chủ nhân Nhà Trắng phải thất cử. Ông Soros từng chỉ trích Tổng thống Trump là “kẻ lừa gạt niềm tin của người dân” và “phá hoại nền dân chủ từ bên trong”.

Kiểm phiếu tại hạt Maricopa, bang Arizona ngày 5.11.2020 AFP

Thực tế, tỉ phú Soros và Smartmatic cũng có sợi dây liên hệ. Cụ thể, Tổng giám đốc của Smartmatic là Antonio Mugica và ông Mark Malloch-Brown, một cựu bộ trưởng của Anh, đang lần lượt giữ vị trí tổng giám đốc và chủ tịch Công ty SGO có trụ sở tại Anh. Theo phần giới thiệu trên website chính thức của SGO, công ty này được xây dựng trên nền tảng của Smartmatic. Trong khi đó, ông Mark Malloch-Brown lại từng nắm giữ vị trí quan trọng ở các quỹ và tổ chức của tỉ phú Soros.

Dù phía Tổng thống Trump chưa đưa ra cáo buộc cụ thể, nhưng những yếu tố trên có thể là một phần trong suy luận về cáo buộc Dominion đã gian lận phiếu bầu. Liên quan cáo buộc, Smartmatic đã phát đi thông cáo khẳng định không chia sẻ công nghệ hay có liên quan về vốn đầu tư với Dominion. Thông cáo còn cho rằng Smartmatic và Dominion là đối thủ của nhau trên thị trường.

Liên quan vấn đề trên, nhiều cơ quan truyền thông Mỹ dẫn lời một số đại diện nhà chức trách và giới quan sát tiếp tục bác bỏ cáo buộc gian lận trong kiểm tra phiếu bầu làm thay đổi kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.