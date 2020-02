Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc bị cách chức sau khi số người chết vì virus Corona tăng vọt

Tân Hoa xã dẫn thông báo Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thay thị trưởng thành phố Thượng Hải Ứng Dũng (63 tuổi) được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, thay ông Tưởng (63 tuổi). Ông Tưởng đảm nhiệm vị trí từ tháng 10.2016.

Tân Hoa xã không nói rõ lý ông Tưởng bị cách chức.

Cũng trong ngày 13.2, Hoàn Cầu thời báo đưa tin ông Mã Quốc Cường, bí thư thành ủy thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc và là nơi bùng phát dịch bệnh, cũng đã bị miễn nhiệm

Thông tin này được đưa ra vài giờ sau khi Ủy ban Y tế Hồ Bắc xác nhận xác nhận tính đến cuối ngày 12.2 có 242 ca tử vong mới do virus Corona chủng mới gây dịch viêm phổi Covid-19, tăng hơn gấp đôi so với con số chết chóc kỷ lục trong một ngày hôm 10.2 là 103. Ngoài ra, số ca nhiễm mới trong ngày 12.2 là 14.840, tăng gần gấp 10 lần so với con số 1.638 hôm 11.2, theo tờ South China Morning Post.