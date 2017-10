Ngày 23.10, trong khuôn khổ Hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM) ở thành phố Clark thuộc tỉnh Pampanga của Philippines, bộ trưởng quốc phòng các thành viên hiệp hội thảo luận về tình hình Biển Đông và một số vấn đề an ninh nóng bỏng khác tại khu vực. Đến chiều, hội nghị ra tuyên bố chung tái khẳng định tầm quan trọng của nỗ lực hướng tới sớm cho ra Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), theo tờ Philippine Daily Inquirer.

Tuyên bố còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông cũng như nhu cầu thúc đẩy niềm tin, kiềm chế và tránh những hành động khiến tình hình thêm phức tạp. Nội dung này cho thấy tình hình Biển Đông vẫn là một trong những chủ đề chính của các hội nghị an ninh khu vực, dù vấn đề Triều Tiên đang ngày càng nóng bỏng.



Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN lên án hành động tấn công do các phần tử cực đoan gây ra trên thế giới, đặc biệt là ở Đông Nam Á. Trong đó, có vụ nổi loạn của nhóm vũ trang Maute ở thành phố Marawi, miền nam Philippines. Trong phát biểu khai mạc ADMM, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết chiến sự tại Marawi đã chính thức kết thúc sau 5 tháng. Tổng cộng có 47 dân thường, 165 binh sĩ, cảnh sát và 920 tay súng thiệt mạng. Đây được xem là thách thức an ninh nghiêm trọng nhất đối với Philippines trong những năm gần đây.

Bên cạnh đó, hội nghị bày tỏ quan ngại sâu sắc về căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, kêu gọi các bên hành động kiềm chế và nối lại đàm phán. Dự kiến, vấn đề này cùng tình hình Biển Đông và mối đe dọa khủng bố sẽ tiếp tục được các bộ trưởng quốc phòng ASEAN bàn với những người đồng cấp của 8 nước đối tác đối thoại, gồm Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản, New Zealand, Trung Quốc và Úc vào hôm nay 24.10.

Văn Khoa