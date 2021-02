Biến hố đen thành nguồn năng lượng cho thuộc địa trái đất

Dù đây là cách tiếp cận gặp nhiều thách thức lớn trong thực tế, nhưng vẫn là ý tưởng thú vị.

Thuật ngữ “hố đen” lần đầu tiên được đề cập trong Thuyết tương đối rộng của nhà vật lý học người Đức Albert Einstein vào đầu thế kỷ 20. Và phải chờ đến năm 2019, nhân loại mới chụp được bức ảnh đầu tiên về thực thể đầy bí ẩn của vũ trụ . Điều này do con người bình thường không thể nào thấy được hố đen vì bản thân nó là một cánh cửa sập. Không gì có thể thoát khỏi hố đen, bao gồm vật chất lẫn ánh sáng. Tuy nhiên, giới nghiên cứu biết chắc một điều: hố đen là một trong những nguồn năng lượng lớn nhất và mạnh mẽ nhất của vũ trụ.

Một hố đen đang xoay tít luôn phóng ra một nguồn năng lượng nhất định. Đội ngũ các nhà khoa học Mỹ cho rằng nếu chúng ta có thể dùng một nguồn trọng lực bên ngoài bao bọc trường năng lượng này (chẳng hạn như một cỗ máy hút năng lượng), ắt hẳn hố đen buộc phải “phun ra” luồng năng lượng mà con người có thể khai thác cho hoạt động tương lai của các thuộc địa. Nói một cách dễ hiểu, chúng ta có thể biến hố đen thành nguồn năng lượng vĩnh cửu và cần thiết cho các sứ mệnh chinh phục vũ trụ. Hiện con người vẫn chưa nghĩ ra biện pháp khả dĩ để duy trì các sứ mệnh dài ngày trong không gian.

Theo chuyên trang The Next Web dẫn phân tích của nhóm chuyên gia, trên lý thuyết, nguồn năng lượng do hố đen tạo ra có thể khai thác và lưu trữ được. Tuy nhiên, nếu xét theo quan điểm kỹ thuật/khoa học máy tính, muốn đoạt lấy năng lượng của hố đen chẳng khác nào cơn ác mộng thực sự. Nhiều khả năng con người phải vận hành “một cỗ máy hút năng lượng” ngay bên ngoài vùng chân trời sự kiện của điểm kỳ dị, chỉ khu vực giới hạn của hố đen mà mọi dạng vật chất, bao gồm sóng điện từ, đều không thể thoát khỏi.

