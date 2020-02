'Biến tấu' phở Việt ở Mỹ

Với nhà hàng mới có tên là Sip Pho, đầu bếp kiêm chủ nhà hàng Anh Nguyen có nhiều không gian hơn để sáng tạo các món ăn mới từ phở, như phở bò wagyu, với thịt bò được lấy từ trang trại nuôi bò wagyu ở Texas.

“Mục đích của tôi là tôn vinh di sản của chúng tôi, nhưng trình bày món ăn đích thực theo cách hiện đại”, theo tờ Austin American-Statesman dẫn lời Anh Nguyen.

Anh Nguyen và vợ là Tien Do mở nhà hàng Việt Pho Please vào năm 2016 và việc kinh doanh tại đây rất thành công khi luôn có lượng khách ổn định. Pho Please thậm chí từng lọt vào danh sách những nhà hàng bán bánh mì ngon nhất ở Austin năm 2018.