Bộ Công an Trung Quốc hứa hỗ trợ cảnh sát Hồng Kông 'chống bạo động'

Bộ Công an Trung Quốc thông báo sẽ “hướng dẫn và hỗ trợ cảnh sát Hồng Kông ngăn chặn bạo động và vãn hồi trật tự”, theo Reuters ngày 29.5 dẫn thông báo từ Bộ Công an Trung Quốc.

Lực lượng cảnh sát Hồng Kông độc lập với Trung Quốc và Bộ Công an Trung Quốc được cho là không có quyền hoạt động tại Hồng Kông.

Tuy nhiên, Trung Quốc cho biết luật an ninh quốc gia sẽ cho phép các cơ quan của Trung Quốc đại lục hoạt động tại đặc khu khi cần, trong đó có mảng tình báo và an ninh

Theo Reuters, Trung Quốc có thể lập các cơ quan tình báo tại Hồng Kông , bao gồm cả một cơ quan tình báo trong nước có khả năng liên quan đến Bộ Công an Trung Quốc và Bộ An ninh Nhà nước - cơ quan tình báo chính của Trung Quốc.

Chính quyền Bắc Kinh còn khẳng định luật an ninh sẽ nhằm đối phó các hành vi đe dọa an ninh quốc gia hay ủng hộ ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài tại Hồng Kông. Luật an ninh chi tiết sẽ được soạn thảo và có thể được ban hành trong vài tuần tới.