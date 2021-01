Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo Đài Loan: 'độc lập đồng nghĩa chiến tranh'

Trong 2 ngày 23 và 24.1, quân đội Trung Quốc cho hơn 10 chiến đấu cơ bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan , nằm giữa phía tây của vùng lãnh thổ này và quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát và nằm ở phía bắc Biển Đông, theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan.

Khi được hỏi về những hoạt động gần đây của lực lượng vũ trang Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nhấn mạnh Đài Loan là phần không thể tách rời của Trung Quốc. “Hoạt động quân sự do Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc(PLA) ở eo biển Đài Loan là những hoạt động cần thiết để giải quyết tình hình an ninh hiện nay ở eo biển Đài Loan và để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia”, ông Ngô nói, theo Reuters.