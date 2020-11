Bộ sậu đối ngoại của ông Joe Biden là 'bồ câu' hay 'diều hâu'?

Theo truyền thông Mỹ, ông Biden tiến cử ông Antony Blinken làm Ngoại trưởng và ông Jake Sullivan làm Cố vấn An ninh quốc gia.

Trong đó, ông Antony không hề là cái tên xa lạ của mảng chính sách đối ngoại tại Mỹ. Sinh trưởng trong một gia đình Do Thái, ông Antony còn là “dân ngoại giao nhà nòi” khi có bố là Donald M. Blinken (Đại sứ Mỹ tại Hungary từ năm 1994-1997) và chú là Alan Blinken (Đại sứ Mỹ tại Bỉ từ năm 1993-1997). Chính vì thế, ông có sự quan tâm lớn đến châu Âu.

Từ năm 2002-2008, ông là phụ tá cho ông Biden ở thượng viện. Theo tờ The New York Times, vào cuối năm 2002, nghị sĩ dân chủ Biden là người đã ủng hộ ông George Bush, khi đó đang là Tổng thống Mỹ, tiến hành chiến tranh nhằm vào Iraq. Với quan hệ tốt ở cả lưỡng đảng, ông Biden đã tạo ra các thỏa hiệp để chính quyền Bush có thể tấn công Iraq, đồng thời hạn chế bớt quyền hạn tiến hành cuộc chiến mà ông Bush mong muốn lúc đó. Quá trình vận động này, ông Blinken đóng vai trò không nhỏ.

Theo tờ Politico, ông Blinken có quan điểm rằng ngoại giao cần được hỗ trợ bằng các biện pháp răn đe, và “vũ lực có thể là phương tiện hỗ trợ cần thiết cho ngoại giao hiệu quả”. Dưới thời Tổng thống Barack Obama, ông Blinken ban đầu làm cố vấn an ninh quốc gia cho Phó tổng thống Biden. Tuy nhiên, sau một thời gian thì ông chuyển sang vị trí Phó Cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Obama nhằm hỗ trợ chính quyền Washington tiến hành cuộc can thiệp quân sự nhằm vào Libya. Sau đó, ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc Mỹ can thiệp quân sự vào Syria.