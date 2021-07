Bờ tây Mỹ hứng đợt nắng nóng chết chóc

AP ngày 10.7 dẫn lời cơ quan chức năng cảnh báo mức nhiệt có thể lên cao kỷ lục tại các tiểu bang California hay Nevada.

Tại thành phố Las Vegas (bang Nevada), nhiệt độ có thể vượt kỷ lục 47,2 độ C trong khi tại công viên quốc gia Thung lũng chết, nhiệt độ ghi được hôm 9.7 đến 54 độ C, gần sát mức nhiệt kỷ lục từng ghi được trên Trái đất cũng tại Thung lũng chết vào ngày 10.7.1913 là 61,6 độ C.