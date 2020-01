Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN quan ngại về các hành động trên Biển Đông

Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi đã tham dự hoạt động này.

Tại hội nghị, các bộ trưởng ủng hộ, đồng thời cho rằng chủ đề và các định hướng ưu tiên Việt Nam đề xuất cho ASEAN 2020 phù hợp với mục tiêu xuyên suốt của tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN , tiếp nối nỗ lực của các chủ tịch tiền nhiệm, đồng thời dành nhiều thời gian trao đổi về tình hình Biển Đông.

Thông cáo phát đi cuối ngày cho biết, các bộ trưởng “tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; ghi nhận lợi ích của việc duy trì Biển Đông là vùng biển của hòa bình, ổn định và thịnh vượng”.

“Chúng tôi trao đổi về tình hình Biển Đông , trong đó quan ngại về hoạt động tôn tạo bồi đắp, những diễn biến gần đây, các sự cố nghiêm trọng, đã làm xói mòn lòng tin, sự tin cậy, làm gia tăng căng thẳng; có thể đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Chúng tôi tái khẳng định sự cần thiết thúc đẩy lòng tin, sự tin cậy, tự kiềm chế trong tiến hành các hoạt động; tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình, và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982. Chúng tôi tái khẳng định rằng luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982, là cơ sở để xác định chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích chính đáng đối với các vùng biển. Chúng tôi tái khẳng định rằng UNCLOS 1982 là khung pháp lý cơ bản cho các vùng biển và phải được tất cả các quốc gia tôn trọng. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của phi quân sự hóa; tự kiềm chế trong việc tiến hành các hoạt động bởi các bên có tuyên bố chủ quyền và tất cả các quốc gia khác, bao gồm các hoạt động được đề cập đến trong DOC có thể làm phức tạp thêm tình hình và leo thang căng thẳng ở Biển Đông”, thông cáo khẳng định.

Các bộ trưởng cũng trao đổi về tình hình bán đảo Triều Tiên và kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại để duy trì hòa bình trên bán đảo này.