Bộ Tư pháp Mỹ cản trở cuộc điều tra Nga?

Bộ Tư pháp Mỹ năm 2017 đã có những động thái bí mật nhằm cản trở cuộc điều tra về nghi ngờ Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và nhằm xác định liệu có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump với Moscow hay không.

Đó là tiết lộ của các cựu quan chức ngành tư pháp và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), do báo The New York Times đăng tải hôm 30.8.