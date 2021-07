Bóng đá làm chính trị

Anh phấn khích còn bởi lý do liên quan trực tiếp đến việc nước Anh ra khỏi EU ( Brexit ). Sau khi đảo quốc này tách khỏi liên minh trên châu Âu, chính phủ và dân chúng ở nơi đây có nhu cầu tự chữa lành vết thương tinh thần do Brexit gây ra bằng cách chứng minh cho thế giới bên ngoài thấy tất cả những gì nước Anh, chính phủ Anh và người dân Anh làm kể từ sau Brexit đều làm tốt hơn châu Âu lục địa và đều có lợi cho nước Anh hơn so với ở thời trước Brexit.