Bớt lo dịch COVID-19, người Trung Quốc bàn tán giả thuyết Mỹ là nguồn lây virus Corona chủng mới

Một trong những chủ đề được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo ngày 12.3 là đoạn video dài 1 phút về phiên điều trần của quốc hội Mỹ trong tuần này, thảo luận về biện pháp ứng phó dịch COVID-19, theo tờ The Guardian.

Trong video do tờ Nhân dân Nhật báo công bố trên Weibo, hạ nghị sĩ Mỹ Harley Rouda hỏi ông Robert Redfield, giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC), liệu ở Mỹ đã có trường hợp cho là tử vong vì cúm nhưng thật ra lại là do COVID-19 hay không. Ông Redfield trả lời: "Cho đến nay, tại Mỹ đã có một số trường hợp thực sự được chẩn đoán theo cách đó".

Câu trả lời mơ hồ của ông Redfield trở thành dẫn chứng mới cho giả thuyết thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng Weibo ở Trung Quốc trong 2 tuần qua. Theo thuyết này, virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) không có nguồn gốc từ Trung Quốc mà có thể xuất phát từ Mỹ.

"Thuyết âm mưu" về “virus Mỹ” trở nên thú hút hơn sau khi ông Chung Nam Sơn, chuyên gia hàng đầu về bệnh đường hô hấp của Trung Quốc, hôm 27.2 nói dù dịch COVID-19 bùng phát từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) nhưng SARS-CoV-2 gây dịch này có thể không bắt nguồn từ Trung Quốc.

Tuần rồi, Tân Hoa Xã đăng tải bài xã luận lặp lại lời ông Chung rằng: "Dịch bệnh được ghi nhận đầu tiên ở Trung Quốc nhưng điều đó không có nghĩa là nó bắt nguồn từ Trung Quốc ... Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) đã nói nhiều lần nhấn mạnh COVID-19 là một hiện tượng toàn cầu với nguồn gốc vẫn chưa được xác định".

Chưa dừng ở đó, trên Twitter ngày 12.3, ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ thiếu minh bạch trong công tác ứng phó dịch COVID-19, chứ không phải Trung Quốc. "Bệnh nhân số 0 ở Mỹ là ai? Có bao nhiêu người bị nhiễm SARS-CoV-2? Tên của các bệnh viện là gì? Biết đâu chính quân đội Mỹ đã mang dịch COVID-19 đến Vũ Hán. Hãy minh bạch! Mỹ hãy công khai dữ liệu! Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích!", ông Triệu viết.

Ông Triệu không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh quân đội Mỹ mang SARS-CoV-2 đến Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó ở Trung Quốc đã lan truyền tin đồn rằng các thành viên trong đội tuyển Mỹ tham gia Giải thế thao Quân đội Thế giới tổ chức tại Vũ Hán năm 2019 đã có thể vô tình hay cố ý mang mầm bệnh vào Trung Quốc. Chưa có bằng chứng nào cho thấy tin đồn này là đúng.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, cáo buộc Trung Quốc không minh bạch, xử lý không tốt trong giai đoạn đầu khi dịch COVID-19 mới bùng phát cuối năm ngoái, và vì vậy có thể đã khiến thế giới bỏ lỡ mất 2 tháng chuẩn bị.

Báo The Guardian của Anh cho rằng nỗ lực thông tin của Trung Quốc có thể nhằm chống lại việc một số nước, như Mỹ, tìm cách chính trị hóa đại dịch COVID-19, tiếp tục dùng những cách nói "virus Trung Quốc" hay "virus Vũ Hán". Nhưng báo này cũng dẫn lời một số nhà bình luận cho rằng động thái của Trung Quốc nhằm phòng thủ trước những chỉ trích về sự chậm trễ chống dịch trong giai đoạn đầu, làm virus có cơ hội lan truyền ra toàn cầu.

WHO hôm 11.3 đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu do số ca nhiễm và tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục tăng vọt. Tính đến nay, dịch COVID-19 lan ra hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho hơn 12 8.3 40 người và làm chết 4.720 người. Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 12.3 tuyên bố đỉnh dịch COVID-19 đã qua đối với nước này do số ca nhiễm mới giảm mạnh xuống đến mức chỉ còn 8 ca trong cùng ngày.