Bước đi ngoại giao đầu tiên của Tổng thống Biden

Trong khi đó, một số thành viên đảng Dân chủ lo ngại phiên xét xử sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hành động của Tổng thống Biden và đang cân nhắc áp dụng Tu chính án 14 để ngăn ông Trump tái tranh cử. Theo tờ The Hill, Tu chính án 14 cấm quan chức tái tranh cử nếu tham gia hoạt động nổi loạn chống lại hiến pháp và chỉ cần đa số thành viên quốc hội thông qua, thay vì 2/3 thành viên quốc hội ủng hộ như việc luận tội. Ngày 25.1, Hạ viện sẽ gửi điều khoản luận tội ông Trump lên Thượng viện.

Cùng ngày, Tổng thống Biden điện đàm với người đồng cấp Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, chủ yếu thảo luận về chính sách di trú tại khu vực. Ông Biden trình bày kế hoạch giảm người nhập cư bằng cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ, đồng thời ưu tiên đảo ngược chính sách nhập cư “hà khắc” của chính quyền tiền nhiệm.

Sau Canada và Mexico, Thủ tướng Anh Boris Johnson là lãnh đạo quốc tế thứ ba và là lãnh đạo đầu tiên của châu Âu điện đàm với Tổng thống Biden. Thể hiện sự sốt sắng trong việc tìm kiếm thỏa thuận thương mại tự do sau khi rời khỏi EU, Thủ tướng Johnson nhắc lại mong muốn giải quyết các vấn đề thương mại với Mỹ sớm nhất có thể và thảo luận về lợi ích của thỏa thuận thương mại tự do song phương. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền mới của Mỹ gần đây thông báo rằng sẽ ưu tiên cho việc đầu tư trong nước trước khi ký thỏa thuận thương mại tự do mới.