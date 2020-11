Bước lùi cho nỗ lực của Tổng thống Trump

Nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua 18.11 (giờ Việt Nam) đã nộp đơn kiện nhằm ngăn chặn chính quyền tiểu bang Nevada (Mỹ) công bố chiến thắng cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Theo Reuters dẫn nội dung đơn kiện, các luật sư yêu cầu tòa ra phán quyết “công nhận chiến thắng tại bang Nevada cho Tổng thống Trump”, hoặc hủy bỏ kết quả tại bang này và không ứng viên nào giành được 6 phiếu đại cử tri tại đây. Trong khi đó, kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy ông Biden thắng Nevada với cách biệt 33.596 phiếu so với Tổng thống Trump. Tòa án Tối cao dự kiến sẽ xác nhận kết quả bầu cử tại tiểu bang này vào ngày 24.11.

Bên cạnh đó, một ngày sau khi bang chiến địa Georgia xác nhận tình trạng kiểm sót phiếu bầu ở hạt Floyd, hạt Fayette ở phía nam Atlanta hôm 17.11 cũng tìm ra 2.755 phiếu bầu chưa được đếm.

Trong số này, 1.577 phiếu cho Tổng thống Trump, 1.128 cho ông Biden và một số phiếu cho ứng viên tự do, theo báo The Atlanta Journal-Constitution dẫn lời quan chức bầu cử Gabriel Sterling của bang Geogia. Dựa trên số phiếu bổ sung, khoảng cách giữa hai ông Biden và Tổng thống Trump tại đây được rút ngắn còn khoảng 13.000 phiếu, nghiêng về ông Biden. Georgia vẫn tiếp tục đếm phiếu lại bằng tay vì cách biệt quá thấp, và dự kiến kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 20.11.

Tại bang Michigan, ủy ban bầu cử của hạt Wayne đã nhất trí xác nhận kết quả bầu cử có lợi cho đảng Dân chủ. Hiện ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump gần 150.000 phiếu ở bang Michigan. Quyết định trên của hạt Wayne đánh dấu bước lùi mới nhất cho nỗ lực nhằm lật lại kết quả bầu cử của nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump.

Cùng ngày, Tổng thống Trump trên Twitter đã tuyên bố sa thải ông Chris Krebs, giám đốc đầu tiên của Cơ quan An ninh và cơ sở hạ tầng mạng (CISA) thuộc Bộ An ninh nội địa. Lý do là “các phát ngôn gần đây của ông Chris Krebs về an ninh của bầu cử năm 2020 hoàn toàn không chính xác”, Tổng thống Trump cho biết.

Trước đó, ông Krebs khẳng định “không có chứng cứ về bất cứ hệ thống bầu cử nào bị xóa hay phiếu bầu bị mất, thay đổi hay bị phá hoại”. Tuy nhiên, nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump vẫn tiếp tục thúc đẩy các vụ kiện tại một số bang vì cho rằng có tình trạng gian lận phiếu bầu. Bất chấp những diễn biến không có lợi trong cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Trump nhằm thay đổi kết quả bầu cử, nhà lãnh đạo kiên trì cho rằng mình không thua.

Tờ The Hill dẫn kết quả khảo sát mới của Politico/Morning Consult, 46% số cử tri được hỏi cho rằng ông Trump nên “lập tức” thừa nhận thất cử, trong khi 32% nghĩ rằng ông chỉ nên làm thế trong trường hợp không chứng minh được có tình trạng gian lận bầu cử trên diện rộng.