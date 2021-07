Cả thị trấn ở Canada bị thiêu rụi giữa nắng nóng kinh hoàng

Chính quyền thị trấn Lytton thuộc tỉnh bang British Columbia của Canada đã ra lệnh sơ tán toàn bộ người dân trong hai ngày qua vì cháy rừng diễn biến cực xấu.

Theo Đài CBC dẫn lời giới chức tỉnh bang, hầu hết nhà cửa và công trình ở Lytton đã bị phá hủy. Giới chức địa phương cho biết 90% thị trấn nhỏ này đã bị xóa sổ.

Post Media đưa tin một cặp vợ chồng thiệt mạng trong vụ cháy. Chính quyền chưa xác nhận thông tin trên nhưng nói rằng một số cư dân địa phương hiện chưa xác định được tung tích.

Cháy rừng cũng gây thiệt hại đường sá và các trạm thủy điện của tỉnh bang British Columbia. Hiện việc tiếp cận thị trấn Lytton khó khăn.

Nhiều người dân ở các vùng lân cận Lytton cũng được yêu cầu sơ tán vì cháy rừng lan rộng.

Đợt cháy rừng càng trầm trọng do tình trạng nắng nóng kỷ lục ở Canada và khu vực tây bắc Mỹ. Riêng tại Lytton, nhiệt độ cuối tháng 6 lên mức kỷ lục 49,6 độ C. Tỉnh bang British Columbia đã ghi nhận ít nhất 486 người tử vong trong vòng 5 ngày cuối tháng 6 do sốc nhiệt.