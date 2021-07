Các mối nguy “ký sinh” Covid-19

Thông báo được đưa ra 1 ngày sau khi giới chức Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho hay từ tháng 1 - 4, họ phát hiện 22 ca nhiễm Candida auris, trong đó có 2 ca tử vong, tại 2 bệnh viện ở TP.Dallas, cũng thuộc Texas và có một phần nằm trong hạt Collin, theo AP.

Ngoài Dallas, CDC phát hiện 101 ca nhiễm nấm Candida auris tại một viện dưỡng lão ở thủ đô Washington D.C. Trong đó có 3 ca kháng cả 3 loại thuốc chống nấm và 1 ca trong số đó đã tử vong. Đợt bùng phát mới tại các bệnh viện nói trên do Candida auris lây lan qua tiếp xúc giữa các bệnh nhân hoặc với các bề mặt nhiễm khuẩn. Các bác sĩ bệnh truyền nhiễm nhận định tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ dành cho nhân viên y tế trong những tháng đầu của đại dịch Covid-19 đã làm gia tăng các cơ hội cho bệnh nấm Candida auris lây lan, theo tờ The New York Times.