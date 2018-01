Căn cứ lục quân Fort Leonard Wood tại bang Missouri đã gỡ bỏ 5 camera dùng để theo dõi đường sá và bãi giữ xe trong doanh trại. Tờ Wall Street Journal ngày 12.1 đưa tin những camera này do công ty Hangzhou Hikvision Digital Technology (trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc) sản xuất..

Điều đáng nói là chính phủ Trung Quốc có 42% cổ phần trong công ty này. Một số nghị sĩ Mỹ cho rằng sự xuất hiện của camera do Hikvision sản xuất tại căn cứ Mỹ là rất đáng lo ngại vì Bắc Kinh có thể dùng chúng để do thám.

Tuy nhiên, ông Christopher Beck, tham mưu trưởng tại căn cứ lại cho rằng những camera nói trên không gây nguy cơ về an ninh. Ông giải thích việc tháo dỡ là nhằm "loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực", đồng thời nhấn mạnh số camera không được dùng để giám sát những khu vực an ninh cao tại căn cứ.

Về phần mình, hãng Hikvision tuyên bố rằng sản phẩm do công ty chế tạo và phân phối "đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và an ninh". Hikvision được cho là nắm giữ phần lớn thị trường về camera an ninh trên toàn cầu trong năm 2016, theo công ty nghiên cứu IHS Markit.