Cẩn thận bảo mật khi làm việc tại nhà giữa mùa cách ly xã hội vì Covid-19

Tin tặc tìm cách để có được thông tin nhạy cảm, nghe lén các cuộc gọi hội nghị ảo hoặc chèn hình ảnh khiêu dâm, thù địch, bạo lực. Lừa đảo qua BEC nhắm vào các giao dịch chuyển khoản ngân hàng của doanh nghiệp, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đến tài khoản khác hoặc giao dịch trên các nền tảng mới.

Một phân tích của tờ The New York Times ngày 2.4 cho thấy Zoom tự động khớp tên và email người dùng trên hệ thống với hồ sơ của LinkedIn. Bất kỳ ai trong cuộc họp cũng có thể nhanh chóng xem được dữ liệu hồ sơ cá nhân của những người khác trên LinkedIn. Theo báo cáo vừa công bố ngày 3.4 của Trung tâm Citizen Lab thuộc Đại học Toronto (Canada), mặc dù Zoom đặt trụ sở ở Mỹ, nhưng thuộc sở hữu của 3 công ty Trung Quốc và đã “vô tình” chuyển một số dữ liệu người dùng qua 2 trung tâm dữ liệu đặt ở nước này. Sau hàng loạt sự cố, Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ NASA cùng Công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã cấm nhân viên sử dụng ứng dụng này. Giới chức ở New York cũng có yêu cầu tương tự với các trường học trong thành phố.