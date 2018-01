Trong gần một tuần qua, hầu như mọi nơi tại Canada đều trải qua đợt không khí lạnh cực đoan, thậm chí khiến cho một phần của thác nước Niagara nổi tiếng bị đóng băng, theo AFP. Nhiệt độ ấm nhất đo được vào giữa trưa 1.1 là tại Prince Rupert (tỉnh British Columbia) với chỉ 7,5 độ C.

tin liên quan New York đón giao thừa trong giá rét Theo AFP, thời tiết lạnh đã khiến nhiều chuyến bay tại sân bay ở các thành phố Toronto, Montreal, Calgary, Ottawa bị hoãn từ 4-5 giờ trong ngày đầu năm 2018. Riêng tại Toronto, tuyết rơi nhiều khiến gần 500 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Không khí lạnh cũng làm ảnh hưởng đến nhiều bang ở phía bắc của Mỹ với nhiệt độ thấp nhất ở Duluth (bang Minnesota) là -38 độ C ngày 1.1, theo AP. Ở Omaha (bang Nebraska), khí lạnh phá kỷ lục trong 130 năm qua khi đạt mức - 29 độ C trong khi ở Aberdeen (bang Nam Dakota) cũng trải qua đợt lạnh nhất từ năm 1919 với nhiệt độ là -36 độ C.

Trước đó, cơ quan y tế hạt Milwaukee (bang Wisconsin) thông báo tìm thấy 2 thi thể trong ngày 31.12 nghi bị mất nhiệt.

Ngay trong ngày đầu năm 2018, cái lạnh đạt mức kỷ lục tại 4 tỉnh ở Canada gồm Alberta, Saskatchewan, Ontario và Quebec. Nhiệt độ thấp nhất là -48,2 độ C đo được tại La Grande Riviere (tỉnh Quebec) vào rạng sáng 1.1.

Bảo Vinh