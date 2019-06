Canada tạm đóng cửa sứ quán tại Venezuela

Nhiều người đang tận hưởng buổi sáng ấm áp dưới ánh mặt trời giữa mùa đông nước Úc đã giật mình khi phát hiện bộ ba tàu chiến Trung Quốc đang lừng lững đi vào cảng Sydney ngày 3.6, buộc thủ tướng phải lên tiếng trấn an.

Ngày 2.6, Đài Al-Jazeera đưa tin cảnh sát Israel hộ tống hàng trăm người Do Thái tiến vào khu phức hợp đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem trong dịp kỷ niệm chiến thắng Chiến tranh 6 ngày năm 1967.

Hơn 10.000 cảnh sát Anh được điều động nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 3-5.6, với tổng chi phí liên quan đến an ninh dự kiến 25 triệu bảng (735 tỉ đồng).

Theo tờ The Times of India ngày 2.6, đã có ít nhất 2 người chết và nhiều người phải nhập viện trong đợt nắng nóng kinh hoàng ở Ấn Độ với nhiệt độ khủng khiếp tại TP.Churu thuộc bang miền bắc Rajasthan lên tới 50,80C.