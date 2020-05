Căng thẳng dâng cao tại Hồng Kông

Cùng lúc đó, các đơn vị cảnh sát tỏa ra khắp nơi và lục soát nhằm ngăn chặn những vụ tụ tập trước khi hướng về trụ sở Legco. Những nhóm biểu tình nhỏ đã tham gia tuần hành ở các quận Vịnh Đồng La, Vượng Giác và Trung Hoàn. Căng thẳng nhất là khu vực quận Trung Hoàn, nơi xảy ra xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát.

Tính đến tối qua, cảnh sát cho hay đã bắt giữ ít nhất 360 người bị cáo buộc tụ tập trái phép trong ngày 27.5. Đài RTHK truyền hình trực tiếp từ hiện trường cho thấy nhiều người bị bắt là thanh thiếu niên. Làn sóng biểu tình mới đã bùng phát tại Hồng Kông sau khi quốc hội Trung Quốc cân nhắc dự thảo về luật an ninh đối với đặc khu hành chính của nước này. Dự luật đề xuất các điều khoản nhằm đối phó với các hành động đe dọa an ninh quốc gia, ủng hộ ly khai, lật đổ và khủng bố, đồng thời cho phép các cơ quan của đại lục hoạt động tại đặc khu khi cần, trong đó có mảng tình báo và an ninh. Và nội dung đang được thảo luận đã mở rộng bao gồm các tổ chức lẫn cá nhân. Phương Tây đã bày tỏ quan ngại về nội dung của dự luật, mà theo họ có thể ảnh hưởng đến chính sách “Một quốc gia, hai chế độ” đối với Hồng Kông.