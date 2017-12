Đài Press TV hôm qua đưa tin với 187 phiếu thuận, 15 phiếu chống và 9 phiếu trắng, quốc hội Iran đã thông qua dự luật công nhận Jerusalem là thủ đô Palestine. Quyết định này sẽ được bổ sung vào điều 1 của đạo luật thể hiện sự ủng hộ của Iran đối với Palestine. Đây là động thái nhằm đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6.12 công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và ra lệnh xúc tiến quá trình chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến thành phố này. Trong phiên họp của Đại hội đồng LHQ ngày 21.12, Iran nằm trong 128 thành viên bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại quyết định trên. Ở hướng ngược lại, Guatemala tuyên bố sẽ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem. Trong thông báo đăng trên tài khoản Facebook chính thức, Tổng thống Jimmy Morales ngày 25.12 cho biết ông đưa ra quyết định trên sau khi điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. tin liên quan Sau Mỹ, Guatemala tuyên bố chuyển đại sứ quán đến Jerusalem

Guatemala là một trong 9 quốc gia bỏ phiếu chống nghị quyết của Đại hội đồng LHQ và cũng thuộc nhóm nhận nhiều viện trợ từ Mỹ. Trước thời điểm bỏ phiếu, Tổng thống Trump từng dọa cắt viện trợ những nước phản đối quyết định của ông. Căng thẳng càng dâng cao sau khi Bộ trưởng Nhà ở và Xây dựng Israel Yoav Galant phát động chiến dịch thúc đẩy xây dựng 300.000 nhà định cư tại Đông Jerusalem. Theo Kênh 10 của Israel, kế hoạch này là một phần của dự luật mang tên “Jerusalem rộng lớn hơn” nhằm sáp nhập các khu định cư xây dựng trên phần đất mà người Palestine dự định làm thủ đô của quốc gia Palestine độc lập trong tương lai. tin liên quan Ai sẽ bị ảnh hưởng nếu Mỹ cắt viện trợ sau nghị quyết LHQ về Jerusalem? Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Palestine lên án kịch liệt và gọi đây là “hậu quả trực tiếp” từ quyết định của Mỹ. Cơ quan này tuyên bố chính quyền Washington sẽ phải “chịu trách nhiệm hoàn toàn” đối với mọi hành động mới “chống lại người dân Palestine” của Israel.

Cũng trong ngày 25.12, tờ The Times of Israel dẫn lời ông Nadav Argaman, Giám đốc Cơ quan an ninh nội địa nước này, cảnh báo bờ Tây và Dải Gaza “đang trong tình trạng bất ổn cao và kéo dài ít nhất trong 6 tháng tới”. Kể từ ngày 6.12 đến nay, các vụ biểu tình phản đối của người Palestine dẫn đến đụng độ với lực lượng an ninh Israel xảy ra hầu như mỗi ngày. Theo AFP, tình trạng bạo lực đã làm ít nhất 12 người Palestine thiệt mạng và hơn 3.700 người bị thương.

