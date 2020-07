Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang đỉnh điểm

Lá bài chủ nghĩa dân tộc

Trả lời Thanh Niên ngày 23.7, TS Nguyễn Thành Trung (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế, Đại học KHXH-NV, ĐH Quốc gia TP.HCM) đánh giá việc Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston đi sâu xa hơn việc nơi này bị cáo buộc chứa chấp gián điệp Trung Quốc ăn cắp các bí mật công nghệ , sở hữu trí tuệ của Mỹ. Theo ông Trung, Mỹ muốn vừa nhắm mục đích cảnh báo Trung Quốc rằng Washington sẽ không chịu để yên khi Bắc Kinh gây khó dễ cho các nhà ngoại giao Mỹ đang làm việc tại Trung Quốc trong thời gian dịch Covid-19 vừa qua, và sẵn sàng hạn chế ngoại giao tiếp xúc trực tiếp song phương giữa hai nước xuống mức thấp nhất. Tất nhiên, Trung Quốc chắc chắn sẽ trả đũa nhưng lại không muốn mối quan hệ xuống thấp hơn, và thiệt hại cho Trung Quốc nhiều hơn. Chính vì vậy, Trung Quốc đang lựa tính sử dụng biện pháp tương tự đối với cơ quan ngoại giao Mỹ nào mà ít thiệt hại cho Trung Quốc nhất, bởi vì số lượng người Trung Quốc muốn đi Mỹ vốn nhiều hơn so với chiều ngược lại. Ngoài ra, lá bài Trung Quốc được Tổng thống Donald Trump sử dụng để trấn an cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới, rằng chính quyền ông Trump sẽ sẵn sàng bảo vệ lợi ích an ninh, kinh tế của nước Mỹ khỏi mối hiểm họa Trung Quốc. Còn đối với Trung Quốc, việc đáp trả Mỹ cũng là hành động kích thích chủ nghĩa dân tộc trong nước của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngọc Mai