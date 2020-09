Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang vì công nghệ

Bloomberg hôm qua 19.9 đưa tin TikTok muốn tòa án ngăn chặn quyết định của chính quyền Mỹ về việc cản trở ứng dụng này hoạt động tại Mỹ. Theo đơn kiện được gửi lên tòa án Mỹ, TikTok và công ty mẹ ByteDance cáo buộc Tổng thống Donald Trump vượt quá thẩm quyền và ban hành lệnh cấm vì lý do chính trị hơn là nhằm ngăn chặn mối đe dọa đối với nước Mỹ.

Tác động gì đến bầu cử Mỹ ? Lệnh cấm được ban hành giữa lúc cuộc bầu cử Mỹ đang ở giai đoạn nước rút quyết liệt, trong đó Trung Quốc là chủ đề trọng tâm của hai ứng cử viên. Chính quyền Tổng thống Trump nhiều tháng qua thực thi chiến lược đối đầu Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực và hành động mới nhất là một minh chứng cho điều đó. Trong khi đó, ông Joe Biden hôm qua tuyên bố TikTok là “mối lo ngại đích thực” và cam kết sẽ đánh giá nguy cơ an ninh từ ứng dụng này nếu đắc cử, theo Reuters. Những thay đổi lớn sẽ chỉ xảy ra với TikTok sau bầu cử Mỹ (ngày 3.11), do đó sức ảnh hưởng của nó đối với cuộc tranh cử tổng thống được cho là sẽ không gia tăng đáng kể.

Trước đó ngày 18.9, Bộ Thương mại Mỹ tuyến bố cấm việc tải 2 ứng dụng TikTok và WeChat trên toàn lãnh thổ Mỹ từ ngày 20.9 vì thu thập thông tin người dùng Mỹ. Washington cho rằng TikTok và WeChat hợp tác với tình báo Trung Quốc, do đó đặt ra nguy cơ to lớn đối với an ninh quốc gia Mỹ.