Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm qua thông báo các cơ quan liên quan của Triều Tiên đã phá hủy hoàn toàn văn phòng liên lạc chung Bắc - Nam ở Khu công nghiệp Kaesong (Triều Tiên). Văn phòng bị phá hủy sau một vụ nổ lớn vào lúc 14 giờ 50 ngày 16.6 (giờ địa phương).

Chính quyền Hàn Quốc cùng ngày xác nhận vụ việc và triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp tại Phủ tổng thống. Sau đó, Phó cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim You-geun tuyên bố lấy làm tiếc về hành động đơn phương của Triều Tiên và nhấn mạnh Bình Nhưỡng chịu hoàn toàn trách nhiệm cho mọi hậu quả có thể từ hành động nói trên.

Bên cạnh đó, ông Kim cảnh báo Hàn Quốc sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu miền Bắc tiếp tục gia tăng căng thẳng. Yonhap đưa tin quân đội Hàn Quốc tăng cường hoạt động giám sát và được đặt trong tình trạng sẵn sàng cho mọi xung đột bất ngờ tại giới tuyến tạm thời.

Trung Quốc, Nga lo ngại Bình luận về diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm qua cho biết Trung Quốc kỳ vọng về tình hình hòa bình ổn định tại khu vực. Trong khi đó, phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov bày tỏ lo ngại và kêu gọi các bên kiềm chế, theo Reuters. Bên cạnh đó, ông Peskov cho hay Nga đang theo dõi sát sao diễn biến trên bán đảo Triều Tiên nhưng chưa có kế hoạch liên lạc ngoại giao cấp cao để giảm căng thẳng. Văn phòng liên lạc nói trên được khánh thành vào tháng 9.2018, ngay trước khi Tổng thống Moon Jae-in đến Bình Nhưỡng tham gia cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 với lãnh đạo Kim Jong-un. Vốn được coi là biểu tượng của sự hòa giải liên Triều, tòa nhà 4 tầng là nơi làm việc và đối thoại của quan chức hai nước, nhưng bị đóng cửa từ tháng 1 nhằm phòng dịch Covid-19

Căng thẳng giữa hai miền bị đẩy lên cao trong thời gian gần đây khi Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc vì để cho các nhóm người Triều Tiên đào tẩu rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng ở khu vực giới tuyến tạm thời.

Bà Kim Yo-jong, Phó trưởng ban thứ nhất Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, em gái lãnh đạo Kim Jong-un, cuối tuần trước chỉ thị Bộ Tổng tham mưu quân đội thực hiện hành động kế tiếp đối với Hàn Quốc. Bà Kim cảnh báo Seoul sẽ sớm chứng kiến “thảm cảnh văn phòng liên lạc Bắc - Nam vô dụng bị đổ sụp hoàn toàn”.

Cột khói bốc lên từ Khu công nghiệp Kaesong, nơi có văn phòng liên lạc liên Triều Ảnh: AFP

KCNA đưa tin việc phá hủy văn phòng liên lạc được thực hiện sau khi Triều Tiên cắt đứt mọi kênh liên lạc với Hàn Quốc , là hành động nhằm “buộc những người đào tẩu và người chấp chứa phải trả giá đắt cho những tội lỗi”. Trước khi phá hủy văn phòng liên lạc, Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên sáng qua tuyên bố sẵn sàng thi hành mọi mệnh lệnh từ đảng và chính phủ. Cơ quan này cũng nhắc đến khả năng tái đưa quân vào vùng phi quân sự liên Triều và thiết lập an ninh tại các khu vực giới tuyến tạm để rải truyền đơn chống “kẻ thù”.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Suh Ho thị sát tình trạng sẵn sàng của cảnh sát và tuần duyên tại đảo Seokmo ở phía tây giới tuyến liên Triều trong bối cảnh nhiều nhóm người Triều Tiên đào tẩu tiếp tục rải truyền đơn qua miền Bắc. Theo Yonhap, số lượng cảnh sát được điều đến các khu vực thường diễn ra hoạt động rải truyền đơn ở tỉnh Gyeonggi đã tăng gấp đôi so với tuần trước.

Lực lượng an ninh có nhiệm vụ ngăn chặn người rải truyền đơn trái phép cũng như nguy cơ xảy ra đụng độ. Chính quyền Hàn Quốc khuyến cáo không rải truyền đơn vì lo ngại bị Triều Tiên đáp trả quân sự, đe dọa an toàn của người dân sống gần giới tuyến tạm thời. Tuy nhiên, các nhóm người Triều Tiên đào tẩu phớt lờ cảnh báo và nói đây là quyền tự do biểu đạt.