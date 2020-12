Cảnh báo khủng hoảng viện trợ nhân đạo toàn cầu

Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm qua cho biết thế giới sẽ cần viện trợ đến 35 tỉ USD trong năm 2021, do đại dịch Covid-19 khiến hàng chục triệu người rơi vào nguy cơ bị nạn đói đe dọa. Báo cáo của LHQ ước tính khoảng 235 triệu người trên thế giới sẽ cần viện trợ khẩn cấp vào năm tới, tăng đến 40% so với năm 2020. Theo điều phối viên viện trợ khẩn cấp của LHQ Mark Lowcock, tỷ lệ gia tăng này hoàn toàn do đại dịch Covid-19 . “Nếu tất cả những người cần viện trợ nhân đạo trong năm tới sống trong một nước thì đây sẽ là quốc gia đông dân thứ 5 trên thế giới”, ông Lowcock so sánh.