Cảnh giác làn sóng Covid-19 thứ hai

WHO dừng thử nghiệm thuốc trị sốt rét chữa Covid-19 Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua thông báo tổ chức này đã tạm dừng cuộc thử nghiệm dùng thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine điều trị Covid-19 vì quan ngại an toàn. Ông Tedros cho biết thêm quyết định được đưa ra sau khi nghiên cứu được đăng trên chuyên san Lancet hồi tuần trước cho thấy hydroxychloroquine có thể làm tăng nguy cơ tử vong đối với bệnh nhân Covid-19, theo AFP. Việc dừng cuộc thử nghiệm nói trên sẽ cho phép các chuyên gia y tế của WHO rà soát và phân tích dữ liệu liên quan đến hydroxychloroquine, trong khi hoạt động thử nghiệm các liệu pháp điều trị Covid-19 khác vẫn được xúc tiến như bình thường. Tuy nhiên, Bộ Y tế Brazil hôm qua tuyên bố vẫn không thay đổi hướng dẫn dùng hydroxychloroquine điều trị Covid-19 do bộ này phê chuẩn hồi tuần trước.