Cảnh sát New York triệt phá ‘chợ tình’ công khai ở khu Brooklyn

Tờ New York Post ngày 24.7 đưa tin cảnh sát New York (Mỹ) đã bắt giữ 11 người đàn ông và thu giữ 9 chiếc xe trong chiến dịch triệt phá chợ mại dâm công khai ở khu Brooklyn.

Chiến dịch được triển khai vào tối 22.7 nhằm vào những người đàn ông lái xe dọc theo khu vực này để tìm gái mại dâm, theo các nguồn tin thực thi pháp luật. Trước đó, tờ New York Post đã có bài trên trang nhất về “chợ tình” công khai tại Brooklyn.

Cảnh sát bắt giữ 10 người đàn ông là khách quen của gái mại dâm Ảnh chụp màn hình NY Post

“Những cư dân Brooklyn đã vạch trần vấn nạn mại dâm ở Đông New York và cảnh sát New York đã hành động. Chiến dịch thể hiện nỗ lực của chúng tôi nhằm ngăn chặn những ai mua dâm và thúc đẩy hoạt động bán dâm ở TP. New York”, theo thông cáo của cảnh sát New York đăng trên Twitter.