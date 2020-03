Chạy đua bảo vệ nhân viên y tế giữa đại dịch Covid-19

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 29.3 đưa tin Bộ Y tế Philippines cho hay nước này không sử dụng một số bộ xét nghiệm Covid-19 do Trung Quốc tặng vì thiếu chính xác. Thứ trưởng Y tế Maria Rosario Vergeire cho biết các bộ xét nghiệm chỉ cho độ chính xác khoảng 40% so với các bộ xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Trước đó, chính phủ Trung Quốc tặng 100.000 bộ xét nghiệm Covid-19 cho Philippines. Tuy nhiên, Philippines không nói rõ bao nhiêu bộ xét nghiệm cho kết quả thiếu chính xác. Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines bác bỏ thông tin này.