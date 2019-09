Chiến đấu cơ Mỹ ném bom rải thảm diệt ‘khách sạn’ của IS ở Iraq

Phát ngôn viên Lực lượng chống khủng bố Iraq (CTS), ông Sabah Al-Numaan cho báo Business Insider hay chiến dịch nói trên diễn ra vào ngày 10.9, nhắm vào các mục tiêu như hang động và hầm trên đảo Qanus. Ông Al-Numaan cho biết thêm một phần đảo Qanus đã bị phá hủy trong cuộc không kích và khẳng định IS không thể sử dụng khu vực này được nữa.

Các chiến đấu cơ Mỹ được cho là đã thả bom thông minh GBU-31 xuống căn cứ của IS trên đảo Qanus của Iraq

Sau khi chiến đấu cơ Mỹ dội bom, một đội của chỉ huy CTS Abdul Wahab Al-Saadi tiến hành lục soát đảo Qanus, phát hiện nhiều súng phóng lựu, rốc két và chất nổ. Ông Al-Saadi cho biết thêm máy bay không người lái của Mỹ cung cấp dữ liệu giám sát cho chiến dịch không kích nói trên và khẳng định không có dân thường sống trên đảo.

Cũng theo ông Al-Saadi, Qanus là nơi trú ẩn lý tưởng cho các tay súng IS vì gần đó không đó có sự hiện diện của binh sĩ Iraq và IS đã dùng đảo này làm “khách sạn” để di chuyển từ Iraq đến Syria.

Một chiếc F-35A của Không quân Mỹ đóng ở UAE đang được tiếp dầu trên không vào tối 10.9.2019. Các tiêm kích tàng hình này được cho đã tham gia không kích căn cứ của IS tại Iraq cùng ngày

IS đang cố hồi sinh ở Iraq và Syria kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Syria. Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 7 tuyên bố IS đã bị đánh bại hoàn toàn, nhưng hiện vẫn còn 14.000-18.000 tay súng IS, và nhóm này tiếp tục tiến hành nhiều vụ đánh bom tự sát, đốt hoa màu và ám sát ở Iraq lẫn Syria, theo Business Insider.