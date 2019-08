Mỹ rút quân, IS 'hồi sinh' ở Syria

"Các lực lượng ở Syria, Iraq được hậu thuẫn bằng chiến dịch không kích quốc tế do Mỹ dẫn đầu tái kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ bị IS chiếm đóng. Tuy nhiên, IS đang tận dụng những điểm yếu của các lực lượng địa phương để trỗi dậy trở lại", theo báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) của Lầu Năm Góc ngày 6.8.