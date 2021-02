Chiến dịch tiêm chủng lịch sử phòng Covid-19

Châu Á cũng bước vào tuần tất bật khi một số nước như Thái Lan, Việt Nam vừa nhận lô vắc xin đầu tiên, trong khi một số đã và đang triển khai tiêm chủng đại trà. Philippines cũng sẽ nhận lô vắc xin đầu tiên vào ngày 28.2, gồm 600.000 liều của Sinovac do Trung Quốc viện trợ , và sẽ tiến hành tiêm chủng vào ngày 1.3. Indonesia cũng sẽ nhận ít nhất 2 triệu liều vắc xin của Sinopharm, bên cạnh các vắc xin khác như Novavax (Mỹ) và AstraZeneca, nhằm chủng ngừa cho 181,5 triệu người trong vòng 1 năm. Tại Singapore , Bộ Y tế hôm qua cho hay lô vắc xin đầu tiên của Sinovac đã được bàn giao vào ngày 23.2 và đang chờ chứng nhận của nước này. Singapore đã triển khai tiêm vắc xin của Pfizer-BioNTech và Moderna trong 2 tháng qua.

Trong khi đó, nhiều nước đang hy vọng sẽ nhận được vắc xin Covid-19 từ sáng kiến chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) dẫn đầu. Theo Đài NPR, Ghana trở thành nước đầu tiên tiếp nhận vắc xin dưới sáng kiến COVAX vào ngày 24.2 (giờ địa phương), đánh dấu bước quan trọng trong việc triển khai nỗ lực chia sẻ vắc xin công bằng, sau nhiều lo ngại. Trong đợt đầu, Ghana nhận 600.000 liều vắc xin của AstraZeneca do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất.